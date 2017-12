Acidente de trânsito mata motociclista na Marginal do Tietê

SÃO PAULO - Um novo acidente fatal foi registrado na Marginal do Tietê neste domingo, 23. Por volta das 7h, uma moto que fazia a transição da pista central para a pista local da via, no sentido Castelo Branco, se envolveu em uma colisão com um carro. O motoqueiro morreu antes da chegada dos bombeiros. A pessoa que estava na garupa foi socorrida. O acidente foi na altura da Ponte Freguesia do Ó, na zona norte da cidade de São Paulo.

O carro que participou do acidente teria fugido sem prestar socorro. Um boletim de ocorrência sobre o fato está sendo feito no 28.º Distrito Policial (Freguesia). A Polícia Civil prediu perícia no local, o que causou lentidão no trânsito.

No mês passado, segundo o Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga), três pessoas, todos motociclistas, morreram nas duas marginais da cidade. As pistas tiveram o limite de velocidade aumentado em 25 de janeiro, aniversário da capital, seguindo promessa de campanha do prefeito João Doria (PSDB). Na pista expressa, a mudança foi de 70 km/h para 90 km/h; na local, onde houve o acidente, de 50 km/h para 60 km/h.

Nos meses de fevereiro e março, a tendência de redução das mortes no trânsito, que vinha desde agosto de 2015, se reverteu. Em fevereiro, a queda havia sido de 3,3%, a menor do período. Em março, houve aumento de 7,4% nas mortes, de 81 para 87 registros.