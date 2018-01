Acidente de trânsito causa morte de vereador eleito em Piracicaba

SOROCABA - Um acidente de trânsito causou a morte do vereador eleito Eudécio Vergílio Vitti (PPS), nesta segunda-feira, 5, em Piracicaba, interior de São Paulo. Conhecido pelo apelido de 'Lóca', Vitti havia conquistado pela primeira vez uma vaga na Câmara da cidade e tomaria posse no dia 1.o de janeiro. Ele era o único eleito após ser lançado candidato por iniciativa popular.

O carro em que o político viajava bateu de frente em um caminhão, na rodovia Carlos Mauro (SP-191), acesso a Charqueada. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, ele foi socorrido, mas morreu quando era levado para um hospital. O motorista do caminhão não ficou ferido. As causas do acidente serão apuradas em inquérito pela Polícia Civil.

Vitti havia conquistado uma das 23 cadeiras na Câmara de Piracicaba depois de ser escolhido em eleição interna, entre outros concorrentes, para representar os bairros rurais Santana e Santa Olímpia, este formado por descendentes de italianos com tradição trentina. Ele concorreu pelo PPS e teve 1.751 votos. Até o fim da tarde, não estava definido se o velório seria no prédio da Câmara.