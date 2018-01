Acidente de ônibus mata estudante e fere 28 Thais Pereira Lopes, de 18 anos, morreu ontem em Jales, no interior, depois que o ônibus em que viajava bateu na traseira de um caminhão perto de Santa Albertina, na Rodovia Jarbas de Moraes (SP-561). Outros três estudantes estão em estado estável e 25 sofreram ferimentos leves. Os motoristas escaparam ilesos. O condutor do ônibus não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira do caminhão. O veículo levava 42 estudantes de um curso técnico de Jales.