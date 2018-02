Acidente de ônibus e 3 carros deixa 7 feridos Um acidente envolvendo um ônibus e três carros deixou sete pessoas feridas na manhã de ontem na Praça Alberto Lion, no Cambuci, região central de São Paulo. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a batida ocorreu por volta das 9 horas. Houve derramamento de óleo nas pistas e duas faixas da via tiveram de ser interditadas por motivo de segurança e para realização de perícia. As vítimas foram levadas para quatro hospitais da região. Ainda não se sabe a causa do acidente.