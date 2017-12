Acidente de ônibus deixa 14 feridos em Campinas

Um ônibus, que partiu de São José do Rio Preto com destino a São Bernardo do Campo, sofreu um acidente neste sábado, 14, por volta das 3h30 da manhã, no km 99 da Rodovia dos Bandeirantes, na região de Campinas, em São Paulo.

Catorze passageiros ficaram feridos e foram encaminhados para os hospitais da região.

A empresa Viação Cometa, responsável pelo veículo, informou em nota para a imprensa que lamenta o ocorrido e está prestando auxílio aos passageiros e familiares.

O motivo do acidente ainda será verificado pelos órgãos responsáveis.