Acidente de carro mata dois jovens em Carapicuíba

SÃO PAULO - Dois jovens morreram em um acidente de carro em Carapicuíba, na Grande São Paulo, na madrugada desta terça-feira, 6. Segundo informações da Polícia Militar, o veículo teria capotado e uma das vítimas teria ficado presa às ferragens. A outra teria sido lançada para fora do veículo.

As vítimas, que tinham 20 e 25 anos, estavam sem o cinto de segurança. O Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo foi acionado por volta das 2h da madrugada e enviou cinco viaturas para o local, na Avenida Governador Mário Covas, na altura do número 100, nas proximidades do terminal rodoviário de Carapicuíba.

Em 2017, a cidade de São Paulo teve 883 casos de morte por acidentes de trânsito, segundo dados do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga). O número é 7% menor que o observado em 2016, de 950.

