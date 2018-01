SÃO PAULO -Neste domingo, 15, às 5 horas da manhã, um automóvel se chocou contra um poste de iluminação na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, no sentido centro, no bairro do Limão.

O acidente envolveu apenas uma vítima, que conduzia o carro e não teve ferimentos graves, segundo as informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).