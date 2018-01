Acidente da TAM completa 2 anos e parentes se reúnem em SP

O acidente com o Airbus A320 da TAM completa 2 anos nesta sexta-feira, 17. Em 2007, a aeronave da empresa atravessou a pista do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital, e se chocou contra um prédio da empresa, provocando a morte de 199 pessoas. Até o domingo, parentes das vítimas do voo 3054 se reúnem em São Paulo para lembrar a data.

Dois anos após o acidente, ainda não está definido como (e quando) será recuperada a área do acidente, ao lado do Aeroporto de Congonhas. Vizinhos já temem o abandono do terreno. Os familiares das vítimas aguardam definição da Prefeitura.

E o governo municipal ainda espera, na Justiça, a emissão dos direitos de posse sobre quatro casas e um terreno, onde havia um posto de combustíveis, ao lado do edifício da TAM. A desapropriação se arrasta desde agosto de 2007. A Secretaria Municipal de Governo analisa pelo menos dois projetos para dar uso ao local - uma praça e um memorial.

No encontro entre os parentes das vítimas, serão realizadas diversos eventos. Nesta sexta, das 17h às 18h, haverá um ato público no Aeroporto de Congonhas. Em seguida, os parentes promovem o ato ecumênico Celebração à Vida - Homenagem às Vítimas do Acidente do Voo TAM, no local do acidente, em frente à pista do aeroporto, onde será construído um memorial.

O encontro é promovido pela Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Voo TAM JJ 3054

(Daniel Gonzales, Jornal da Tarde)