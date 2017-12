Acidente da TAM: 7 famílias ainda não foram indenizadas A queda do Airbus A320 da TAM no Aeroporto de Congonhas, zona sul de São Paulo, completa hoje três anos sem que fossem apontados os culpados pelo acidente no qual morreram 199 pessoas. Sete famílias das vítimas ainda não chegaram a acordo e não receberam indenização.