Acidente complica trânsito na Radial Leste nesta quarta-feira

Os motoristas que seguiam para a região central de São Paulo pela Radial Leste, por volta das 8 horas desta quarta, 4, encontravam um congestionamento de mais de nove quilômetros de extensão. Além do excesso de veículos, uma colisão entre dois carros, sem deixar feridos, ajudava a complicar o trânsito na região. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a cidade registrava 78 quilômetros de lentidão às 8 horas, o que representava 9,4% do total de 835 quilômetros de vias monitoradas pela empresa. O índice estava dentro da média do período. A média superior, de acordo com a CET, é de 11%. Acidentes Pequenos acidentes ajudavam a complicar o trânsito em vias importantes da cidade. Na Radial leste, dois carros bateram próximo à Rua Wandenkolk, na pista sentido Centro. Ninguém ficou ferido. Na Avenida dos Bandeirantes, uma moto atropelou um pedestre, deixando um ferido e na Avenida Adolfo Pinheiro, um ônibus pegou fogo, que foi controlado pelo motoristas. Ninguém se feriu. Piores trechos congestionados - Radial Leste, sentido Centro, entre Rua Wandenkolk e Avenida Melchert, com 9.520 metros; - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Ponte Jânio Quadros e Rua Milton Tavares de Souza, com 4.220 metros; - Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, entre Praça Franklin Roosevelt e Avenida Alcantara Machado, com 2.900 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Avenida dos Bandeirantes: sentido Marginal, entre Viadutos Jabaquara e Aliomar Baleeiro - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Jaguaré - Avenida Ibirapuera: sentido Centro, entre Avenidas Indianópolis e Bandeirantes Zona Oeste - Avenida Rebouças: sentido Centro, entre Avenida do Brasil e Rua Antonio Rosa - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Praça Franklin Roosevelt e Avenida Alcantara Machado Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Ponte Jânio Quadros e Rua Milton Tavares de Souza - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Viaduto Santa Ifigênia e Avenida do Estado - Avenida Braz Leme: sentido Centro, entre Ponte da Casa Verde e Rua Zanzibar Zona Leste - Radial Leste: entre Rua Wandenkolk e Avenida Melchert - Avenida Aricanduva: sentido Marginal, entre Radial Leste-oeste e Avenida Julio Colaço - Avenida Salim Farah Maluf: sentido Vila Prudente, entre Rua Ulisses Cruz e Ponte do Tatuapé Centro - Avenida do Estado: sentido Santana, entre Ruas Trinta e Um de Março e Jaguara - Avenida Paulista: sentido Consolação, entre Ruas Augusta e Itapeva