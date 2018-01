Acidente complica trânsito na Marginal do Pinheiros

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo dois carros e uma moto na pista expressa da Marginal do Pinheiros, na zona sul de São Paulo, interdita uma faixa da direita da via, próximo à Ponte do Morumbi, no sentido da Rodovia Castelo Branco, na manhã desta quarta-feira, 18.

Pelo menos uma pessoa ficou ferida. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a lentidão na pista chega a 9,5 km. Mais cedo, a queda de uma moto e um carro quebrado também complicaram o trânsito no local. Viaturas do Samu estão no local.