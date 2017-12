Acidente complica trânsito na avenida 23 de maio

Uma colisão envolvendo automóvel e motocicleta complicou o fluxo de veículos por volta das 9 horas desta quarta-feira, 7, na Avenida 23 de Maio. Uma pessoa ficou ferida. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos com lentidão nesta manhã. Fonte: CET De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o acidente ocorreu próximo ao viaduto Santa Generosa, na pista sentido Aeroporto, e ocupava uma faixa de rolamento. Lentidão Os motoristas encontravam trânsito complicado por volta das 9 horas, principalmente na zona oeste da capital paulista. Segundo a CET, a região concentrava 22 quilômetros de um total de 49 quilômetros em toda a cidade registrados às 9h04. Piores trechos congestionados - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Castelo Branco e Bandeirantes, com 4.000 metros; - Radial Leste, sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Metrô Belém, com 3.900 metros; - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco, com 3.419 metros; - Corredor norte-sul, sentido Aeroporto, entre Viaduto Santa Generosa e Praça da Bandeira, com 3.000 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco Zona Oeste - Ligação Leste-Oeste: sentido Lapa, entre Avenidas Vinte e Três de Maio e Alcantara Machado Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Castelo Branco e Bandeirantes - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Viaduto Santa Generosa e Praça da Bandeira Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Wandenkolk e Metrô Belém Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, pista expressa entre Ruas dos Patriotas e Leais Paulistanos