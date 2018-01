Acidente complica o trânsito na Marginal do Tietê

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro complicava o trânsito pela pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, no início da tarde desta terça-feira, 16. Às 12h20, a CET registrava cerca de 72 km de congestionamento. Veja também: Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a colisão aconteceu por volta das 12 horas, perto do Rio Tamanduateí, congestionando o trânsito nas proximidades por quase 5 km. Ninguém se feriu.