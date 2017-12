Acidente com veículos da mesma empresa mata 4 trabalhadores

ARAÇATUBA - Um acidente entre um micro-ônibus com trabalhadores de uma usina de álcool e um caminhão bitrem, de transporte de cana, causou a morte de quatro pessoas e ferimentos em outras sete, nesta quinta-feira, 2, na estrada vicinal Olímpio Rodrigues Chaves, no município de Planalto, na região de São José do Rio Preto.

De acordo com a Polícia Militar, os veículos bateram de frente em uma curva, mas ainda não se sabe a causa do acidente. Três trabalhadores da usina e o motorista do ônibus morreram na hora. Outros sete trabalhadores feridos no acidente foram socorridos para a Santa Casa de José Bonifácio e para o Hospital de Base (HB), de São José do Rio Preto. Dois deles, internados no HB com fraturas expostas e traumatismo craniano, necessitavam de maiores cuidados e deveriam passar por cirurgias ainda nesta quinta-feira.

O caminhão e o micro-ônibus pertencem a uma usina de açúcar e álcool do grupo Virgolino de Oliveira, sediada em José Bonifácio. Os trabalhadores que estavam no ônibus eram todos cortadores de cana e iam para o campo fazer a troca de turno. Três dos mortos moravam em Barbosa e o outro em Penápolis, cidades vizinhas de José Bonifácio. A usina informou que está prestando a assistência necessárias às famílias das vítimas. A polícia ainda investiga os motivos do acidente.