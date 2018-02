Acidente com van deixa 10 mortos no interior de SP

Dez pessoas que estavam em uma van, entre elas uma criança de 5 meses, morreram no fim da noite deste sábado, 16, na Rodovia Assis Chateaubriand, em Penápolis, no interior de São Paulo. Outras cinco pessoas ficaram feridas, entre elas três gravemente.

O acidente aconteceu por volta das 21h30, na altura do km 276, envolvendo a van que transportava 11 parentes de detentos das Penitenciárias de Pacaembu e Dracena, um ônibus do sertanejo Gusttavo Lima, que estava apenas com o motorista, dois caminhões canavieiros, um veículo de passeio e um caminhão.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um caminhão bi-trem transportando cana entrava na Rodovia Assis Chateaubriand, vindo de uma estrada rural. Uma das unidades do caminhão tombou ao fazer a curva e foi atingida na lateral pela van, que não conseguiu brecar a tempo, provocando o engavetamento.

Apenas uma passageira da van conseguiu sobreviver. Cinco pessoas de outros veículos tiveram ferimentos, entre elas três gravemente, e foram encaminhadas para a Santa Casa de Araçatuba. Os feridos leves foram levados para a Santa Casa de Penápolis.

Por conta do acidente, a rodovia ficou totalmente interditada entre as 22 horas de ontem e 6 horas deste domingo. A PRE montou um desvio por uma estrada de terra na região.