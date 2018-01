Acidente com van da SAP deixa 3 feridos na zona norte

Uma van da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) usada para transporte de presos se envolveu em um acidente, às 20h50 da quarta-feira, 4, na esquina da Rua Chico Pontes com a Rua Luiz Ramos, região do Carandiru, zona norte de São Paulo.

O veículo da SAP estava em alta velocidade e teria avançado o sinal vermelho do semáforo, batendo contra um Fiat Punto. Na sequência, a viatura acabou tombando e bateu na traseira de um Gol. Três pessoas, de 35, 43 e 44 anos, entre elas um preso que era transportado, ficaram feridas e foram encaminhadas pelos bombeiros para o pronto-socorro Santana.

Os dois funcionários da SAP foram transferidos posteriormente para o Hospital do Servidor Público Estadual, na zona sul de São Paulo. A Rua Chico Pontes foi totalmente desobstruída às 2 horas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Os ocupantes do Fiat e do Gol saíram ilesos. O caso foi registrado no 9º Distrito Policial, do Carandiru.