Acidente com ultraleves deixa 2 mortos no Rio

A colisão de dois ultraleves no ar deixou dois mortos e um ferido ontem na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Uma das aeronaves caiu perto do condomínio Pontões da Barra, na Avenida das Américas. Os ocupantes deste ultraleve não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Testemunhas informaram aos bombeiros sobre a colisão e começaram as buscas pelo outro ultraleve. No final da tarde, a segunda aeronave foi localizada em uma lagoa próxima à Praia da Reserva, também na zona oeste. Seu ocupante, identificado como Max Lopes, tinha ferimentos nas pernas e na cabeça. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, zona oeste do Rio.