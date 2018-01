Acidente com três caminhões causa morte e fecha a Castelo Branco

SOROCABA - Um acidente envolvendo três caminhões deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida e interditou a pista no sentido interior da rodovia Castelo Branco, na tarde desta segunda-feira, 4. As vítimas ficaram presas às ferragens. Uma delas, provavelmente o motorista de um dos caminhões, teve parada respiratória e não resistiu.

A outra vítima foi levada em helicóptero da Polícia Militar para um hospital. Até as 17h30 não havia informações sobre o estado de saúde. O acidente aconteceu por volta das 15 horas no km 67 da rodovia, município de Itu. Um caminhão entrou na traseira de outro e os dois foram atingidos por uma carreta.

As três pistas da rodovia foram interditadas. O congestionamento se estendeu por 11 quilômetros. A Polícia Rodoviária Estadual permitiu a passagem dos carros pelo canteiro central até a liberação de duas das pistas, por volta das 17 horas. Às 18 horas ainda havia lentidão no local. Houve vazamento de silicato de sódio, produto não tóxico, na rodovia. Equipes da concessionária faziam a limpeza do local.