Acidente com trens de carga deixa três maquinistas feridos e interdita ferrovia

Três maquinistas ficaram feridos após dois trens de carga baterem de frente em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte, na manhã de ontem. As vítimas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para um hospital na capital.

O acidente aconteceu por volta das 7h. Uma das composições estava vazia e a outra, carregada com soja. Vários vagões descarrilaram e outros tombaram parcialmente. A linha foi interditada e um trem de passageiros que sairia de Belo Horizonte para Vitória (ES) não partiu. Outro, no sentido inverso, deixou a capital capixaba, mas parou em Governador Valadares. Segundo a Vale, responsável pela ferrovia, as causas do acidente estão sendo apuradas.