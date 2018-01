Acidente com seis veículos deixa um morto e interdita a Bandeirantes

SOROCABA - Uma sequência de colisões envolvendo seis veículos causou a morte de uma pessoa e interditou as três pistas sentido São Paulo da Rodovia dos Bandeirantes, no km 69, em Itupeva, na manhã desta terça-feira, 6. Outras duas pessoas ficaram presas nas ferragens e tiveram de ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros. As vítimas foram removidas para o Hospital São Vicente, em Jundiaí, por um helicóptero da Polícia Militar que pousou no trecho interditado da rodovia.

Durante ao menos quatro horas houve congestionamento no local. As pistas só foram liberadas completamente no início da tarde. Conforme informações da concessionária, o acidente envolveu quatro veículos de carga, uma caminhonete e um automóvel.

Grandes acidentes estão se tornando comuns no sistema Anhanguera-Bandeirantes, um dos mais movimentados do Estado. No dia 26 de novembro, um caminhão bitrem carregado com diesel tombou e pegou fogo no km 122 da Bandeirantes, em Sumaré. O motorista, que tentou desviar de um motociclista caído na rodovia, morreu no acidente.

No dia 20 de novembro, três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um acidente entre cinco motos e um veículo de passeio no km 48 da Anhanguera, em Jundiaí. As vítimas estavam com um grupo de cerca de vinte motociclistas. Três dias antes, a colisão seguida de tombamento de dois caminhões interrompeu completamente o trânsito no km 125 da Anhanguera, em Americana, mas não houve vítimas.