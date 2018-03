Acidente com seis carros interdita faixa da Raposo Tavares

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo seis veículos interditou uma pista da Rodovia Raposo Tavares na manhã desta segunda-feira, 21, em Cotia, na Grande São Paulo. O acidente aconteceu no km 36, sentido Capital, às 6 horas. Ninguém se feriu. Segundo a concessionária Via Oeste, às 8 horas havia 1 km de lentidão.

No sentido São Paulo, a Rodovia Castello Branco ainda registrava morosidade na pista expressa, do km 25 ao 32, em Osasco, por excesso de veículos. Na pista marginal, a via tinha congestionamento do km 13 ao 15, na mesma região.

Na Rodovia Régis Bittencourt, o motorista enfrentava 6 km de tráfego complicado, sentido São Paulo, entre os km 354 e 349, na região de Miracatu, no interior do estado, devido ao excesso de veículos.

A Rodovia Presidente Dutra apresentava trânsito lento, em Guarulhos, no sentido Capital, do km 221 ao 214, e do km 231 ao 228, em São Paulo.