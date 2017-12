Acidente com queda de poste provoca congestionamento no Butantã

SÃO PAULO - Trabalhos de reparo de um poste derrubado por um caminhão provocaram bloqueio parcial e trânsito lento na Avenida Eliseu de Almeida, no Butantã, na zona oeste da capital, na manhã desta terça-feira, 19. Conforme o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 22 horas desta segunda, no sentido centro da avenida, próximo ao cruzamento com a Rua Edmundo Scannapieco.

Às 7h30, o congestionamento chegava a 3 quilômetros na região. Duas faixas ficaram bloqueadas até em torno das 9h30 para o conserto.

Com a força da batida no poste, duas pessoas ficaram feridas - uma delas chegou a ficar presa nas ferragens do veículo. Elas foram encaminhadas conscientes ao Hospital Bandeirante, informaram os bombeiros.