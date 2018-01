Acidente com quatro carros fere dois e causa lentidão na Marginal do Tietê

SÃO PAULO - Uma colisão entre quatro veículos deixou duas pessoas feridas no começo da noite desta segunda-feira, 30, na Marginal do Tietê, perto da Ponte Júlio de Mesquita Neto, no sentido Rodovia Ayrton Senna.

Duas faixas da direita da pista central foram interditadas às 18 horas, segundo informou a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Às 19h30, a via registrava 10,1 km de congestionamento, na pista expressa, do local do acidente até o Corinthians e, na pista local, 5,1 km de engarrafamento da Ponte das Bandeiras até o Corinthians.