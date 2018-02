SÃO PAULO - Um ônibus rural que se chocou contra um talude no quilômetro 277 mais 400 metros da Rodovia SP-344, no sentido oeste, região de Divinópolis, no interior do Estado de São Paulo, deixou 13 pessoas feridas, na noite de segunda-feira, 24.

Das vítimas, 11 se machucaram levemente e duas gravemente. Elas foram encaminhadas ao pronto socorro de Divinópolis.