Acidente com ônibus mata 1 e fere 24 em Ourinhos

Daniela do Canto, Central de Notícias,

O tombamento de um ônibus deixou um morto e 24 feridos na região de Ourinho, no interior de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 14. O acidente aconteceu na altura do km 383 da Rodovia Raposo Tavares, no sentido São Paulo.

Segundo informações da Polícia Rodoviária, os feridos, todos com machucados leves, foram encaminhados ao pronto-socorro de Ourinhos. O ônibus já foi retirado da rodovia. Até o começo da manhã, a polícia ainda não sabia as causas do acidente.