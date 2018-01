Acidente com ônibus e veículo de passeio fere três no Jaçanã

SÃO PAULO - Três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, no final da noite de terça-feira, 3, após um ônibus da Viação Sambaíba, prefixo 2 2197, que fazia a linha 351F (Terminal Vila Carrão - Jaçanã) e seguia para o Jaçanã, atingir um Ford EcoSport, no cruzamento entre as ruas Olímpio de Campos e Rego Barros, no Jardim Vila Formosa, zona leste de São Paulo.

Segundo a São Paulo Transportes (SPTrans), o motorista do EcoSport foi o responsável pelo acidente. No cruzamento não há semáforo, apenas sinalização horizontal indicando que a via preferencial é a do coletivo, que atingiu em cheio a lateral do utilitário esportivo.

Os três feridos são do veículo de passeio. Bombeiros e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) encaminharam as vítimas ao prontos-socorros da Santa Casa e Vila Alpina.

O caso será registrado no 41º Distrito Policial, da Vila Rica.