Acidente com ônibus deixa cinco feridos na zona leste

Um acidente envolvendo dois automóveis deixou cinco feridos na Vila Prudente, em São Paulo, na madrugada desta quinta-feira, 29. O caso ocorreu às 2h45, na altura do número 1.650 da Avenida Vila Ema. Um dos automóveis atingiu a traseira do coletivo, atingindo depois outro veículo que vinha no sentido contrário. A avenida chegou a ficar totalmente interditada por cerca de meia hora, mas os veículos já foram removidos da pista. Os feridos foram levados para os prontos-socorros do Ipiranga, Vila Alpina e João XXIII.