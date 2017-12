Acidente com ônibus deixa ao menos 14 mortos na Régis Bittencourt

Atualizado às 14h01

Um acidente na rodovia Régis Bittencourt deixou 14 pessoas mortas na madrugada deste domingo já na chegada da pista a São Paulo, na altura da cidade de São Lourenço da Serra, km 301.

Segundo dados da Autopista Régis Bittencourt, um ônibus de dois andares da viação Nossa Senhora da Penha saiu da rodovia e tombou com 51 passageiros adultos, duas crianças e o motorista em uma ribanceira, caindo de uma altura de aproximadamente 10 metros. Segundo a PRF, o acidente aconteceu por volta das 2h e o ônibus havia saído de Curitiba com destino ao Rio de Janeiro.

De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, 12 vítimas foram levadas para o Hospital Geral de Itapecerica. Uma delas, uma senhora de 58 anos, morreu no local. Uma mulher de 28 anos passou por um procedimento cirúrgico para a colocação de um fixador externo na perna, mas está com quadro instável, na UTI.

Outras dez vítimas apresentam quadro estável, com ferimentos variados, como fraturas, traumas cranianos e hematomas. São duas mulheres, de 39 e de 14 anos, e oito homens, de 15 a 53 anos, além de um bebê de 1 ano, que se encontrava em observação.

Seis vítimas foram levadas para o Hospital Geral de Pirajussara, em Taboão da Serra, sendo cinco mulheres e um homem. Uma das mulheres, a paciente JJLS, de acordo com a Secretaria de Saúde, está em estado muito grave. Ela teve duas paradas cardíacas, foi reanimada e está em cirurgia.

Os outros cinco passageiros estão estáveis. A paciente CLS teve trauma abdominal fechado e teve o baço retirada em cirurgia. Duas mulheres e um homem tiveram fraturas diversas e aguardam avaliação. Uma mulher teve somente contusões.

Alguns feridos também foram levados para o Pronto Socorro de Embu das Artes, mas ainda não há informações sobre o estado das vítimas. No total, segundo a concessionário Autopista, 22 ambulâncias foram usadas para carregar os passageiros.

Duas faixas da rodovia ainda permanecem fechadas para o trabalho da perícia que é realizada no ônibus. Às 13h55, a Autopista informava que havia lentidão do km 302 ao 300 no sentido norte.

O motorista do ônibus prestou depoimento na delegacia de Itapecerica da Serra e segundo informações preliminares ele não apresentou nenhuma possível explicação para o acidente.

A empresa de ônibus divulgou há pouco uma nota oficial:

"A Empresa de Ônibus Nossa Senhora da Penha S/A, profundamente comovida, cumpre com o dever de informar que ocorreu um acidente com o ônibus nº 6002, que partiu no dia 21/12/2013, às 20h15 de Curitiba, com destino à cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com as informações apuradas, o acidente ocorreu por volta das 2h do dia 22/12/2013, na BR 116, nas proximidades do município de Itapecerica da Serra/SP. Os feridos foram encaminhados ao Hospital Geral de Itapecerica da Serra/SP (11-4668-8988), Hospital Geral de Pirajussara/SP (11-3583-9400) e Pronto Socorro de Embu das Artes/SP (11-4785-0154).

Passageiros sem ferimentos foram conduzidos aos seus respectivos destinos. Maiores informações serão prestadas no decorrer do dia, assim que disponíveis. Os familiares dos passageiros dispõem do seguinte telefone gratuito para obter informações adicionais: 0800-646-2122."