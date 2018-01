Acidente com ônibus deixa 9 feridos na zona leste de SP

Nove pessoas ficaram feridas, no final da noite de quinta-feira, 19, num acidente envolvendo um ônibus da VIP Transportes e um Golf preto roubado, na esquina da Avenida Olavo Egídio de Souza Aranha com a Rua Caiçara do Rio do Vento, em Vila Cisper, zona leste da capital paulista. Segundo o motorista do ônibus, que fazia a linha 2501 (Jardim Verônia/Terminal Parque Dom Pedro), o condutor do Golf desrespeitou a sinalização que dava preferência ao coletivo e atravessou a avenida, sendo atingido pelo ônibus que, desgovernado, invadiu uma loja de roupas. O dono do veículo de passeio não ocupava o Golf no momento do acidente. O suposto ladrão fugiu a pé, mas deixou dentro do carro a carteira e o celular do proprietário do carro. As vítimas, todas ocupantes do ônibus e a princípio nenhuma em estado grave, foram encaminhadas aos hospitais da região, a maioria para o pronto-socorro de Ermelino Matarazzo, pelos bombeiros, por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e por testemunhas do acidente.