Acidente com ônibus deixa 4 mortos e 40 feridos em Mogi Guaçu

SOROCABA - Quatro pessoas morreram e ao menos 40 ficaram feridas em acidente que envolveu um ônibus de turismo e uma carreta carregada como cana-de-açúcar, na noite de domingo, 25, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. O ônibus havia saído de Aparecida, no Vale do Paraíba, com 44 passageiros, e seguia para o sul de Minas Gerais, quando atingiu a traseira do caminhão bitrem, no km 189 da Rodovia Adhemar de Barros (SP-340). Com o impacto, os passageiros foram arremessados para a frente.

O motorista do ônibus, da empresa Vale Way, foi uma das pessoas que morreram. A porta da frente do veículo também ficou destruída, dificultando o socorro aos feridos. Equipes do Corpo de Bombeiros de três cidades da região e da concessionária da rodovia trabalharam no socorro aos feridos, levados para hospitais de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Aguaí e São João da Boa Vista.

Entre os feridos, 12 foram considerados em estado grave e permaneciam internados na manhã desta segunda-feira, 26.

A rodovia ficou interditada durante mais de quatro horas. As causas do acidente são apuradas pela Polícia Civil de Mogi Guaçu. A empresa lamentou o acidente e informou que dará assistência às famílias das vítimas e, também, que vai colaborar com as investigações.