Acidente com ônibus deixa 20 feridos em Guarulhos

SÃO PAULO - Vinte pessoas ficaram feridas, entre elas duas gravemente, após um acidente ocorrido na manhã de hoje na Avenida Guarulhos, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, um veículo fechou o ônibus, que acabou batendo em um poste e atingindo a parede de uma loja de veículos no bairro Ponte Grande.

As duas pessoas feridas gravemente foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Urgência. Os demais foram levados para hospitais da região, informaram os bombeiros. Um semaforo e uma placa com o nome do cruzamento foram derrubados.

Sete feridos na zona sul de SP

Durante a madrugada, três acidentes diferentes na zona sul da capital paulista deixaram ao menos sete pessoas feridas. Pouco antes das 4h, uma batida entre dois caminhões deixou uma pessoa ferida no Campo Belo. Os veículos colidiram no sentido Imigrantes da Avenida dos Bandeirantes, na esquina com a Rua João Álvares Soares. A vítima ficou presa nas ferragens e quatro equipes do Corpo de Bombeiros trabalharam no resgate.

Já na Avenida Robert Kennedy, dois acidentes deixaram seis pessoas feridas na região do Socorro. O primeiro, registrado às 4h08 pelo Corpo de Bombeiros na altura do número 1280 da via, deixou duas pessoas em estado grave. Uma delas chegou a ter uma parada cardíaca no local. Um minuto depois, os Bombeiros registraram um capotamento na altura do número 1890, distante cerca de 600 metros do primeiro acidente. Quatro pessoas ficaram feridas. As seis vítimas foram socorridas a hospitais da região.

(Com Daniela do Canto, da Central de Notícias)

Atualizado às 12h41 para acréscimo de informações.