Acidente com ônibus deixa 12 feridos em Rio Preto

SOROCABA - Um acidente entre um ônibus de transporte coletivo e um veículo de passeio deixou 12 pessoas feridas, quatro em estado grave, na madrugada deste sábado, 25, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. A colisão aconteceu na rodovia Transbrasiliana (BR-153), em frente ao Centro de Detenção Provisória (CDP) do município. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus cruzava a pista interceptou a passagem de uma SUV Land Rover, que seguia pela rodovia. O motorista não conseguiu frear. Com o choque, os dois veículos pegaram fogo.

Equipes do Corpo de Bombeiros conseguiram apagar as chamas. O ônibus levava nove pessoas, incluindo o motorista. Quatro crianças com idades entre 3 e 11 anos e outros quatro pessoas, incluindo o motorista, sofreram ferimentos leves. Uma passageira de 53 anos teve ferimentos graves e foi levada para a Santa Casa de Rio Preto, onde permanecia internada.

Três ocupantes da Land Rover, o motorista de 37 anos e seus acompanhantes de 22 e 29 anos respectivamente, tiveram ferimentos graves e foram levados para hospitais da região. A pista ficou interditada durante mais de uma hora, mas o trânsito foi desviado.