Acidente com ônibus deixa 1 morto e 36 feridos em rodovia do interior

SOROCABA – Um acidente entre um caminhão de cana e um ônibus de passageiros causou a morte de uma pessoa e deixou 36 feridas, na madrugada desta quarta-feira (12), na Rodovia Marechal Rondon, em Lins, interior de São Paulo. Por volta das 3h30, o ônibus da empresa Reunidas bateu na traseira do caminhão canavieiro, no km 447 da rodovia, sentido interior. O impacto destruiu a frente do ônibus e o motorista morreu na hora. Ao menos 36 passageiros tiveram algum tipo de ferimento, segundo a Polícia Militar Rodoviária – todos foram levados para hospitais.

O ônibus havia saído de São Paulo, capital, e seguia para Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. As causas do acidente serão apuradas em inquérito pela Polícia Civil. Equipes de resgate da concessionária, do Corpo de Bombeiros, e ambulâncias das prefeituras da região foram mobilizadas para o socorro às vítimas. Conforme a polícia, 25 feridos foram levados para a Santa Casa de Lins e 11 para hospitais particulares da região. Ao menos seis feridos eram considerados em estado grave.

O motorista do caminhão canavieiro nada sofreu. O veículo de carga estava em situação regular. Uma perícia vai verificar as condições do ônibus. A pista ficou totalmente interditada cerca de uma hora, durante o socorro aos passageiros. Em seguida, houve liberação parcial. A reportagem entrou em contato com a Reunidas e foi informada de que a empresa dava assistência às vítimas e se manifestaria mais tarde sobre o acidente.