Acidente com ônibus deixa 1 morto e 20 feridos no interior

SOROCABA – Um acidente entre um ônibus e um caminhão causou a morte de uma pessoa e deixou outras 20 feridas, na madrugada deste domingo (10), em Cafelândia, interior de São Paulo. O ônibus da empresa Reunidas Paulista seguia de São Paulo para Araçatuba com 36 passageiros quando, por motivo desconhecido, atingiu a traseira de um caminhão carregado com cana-de-açúcar. O caminhão do tipo bitrem trafegava em baixa velocidade.

O acidente aconteceu no km 437 da rodovia Marechal Rondon. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do ônibus Roberto Carlos Figueiredo morreu no local. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e seria velado em Guararapes, onde a vítima morava. Os feridos foram levados para a Santa Casa de Misericórdia de Lins, cidade da região. De acordo com a empresa, a maioria das vítimas teve ferimentos leves. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas do acidente.