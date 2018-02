Acidente com ônibus de romeiro mata 2 e fere 33 Um acidente envolvendo um caminhão, um carro e um ônibus de romeiros causou a morte de duas pessoas e deixou outras 33 feridas na madrugada de ontem em Itararé, a 325 km de São Paulo. As duas pessoas que morreram, entre elas uma criança de 10 anos, e a maioria dos feridos viajavam no ônibus que retornava de Aparecida. Os romeiros seguiam para Ponta Grossa (PR). O acidente aconteceu no km 321 da Rodovia Francisco Alves Negrão. Segundo a polícia, o caminhão fazia ultrapassagem em local proibido e acabou atingindo a lateral do carro, batendo em seguida no ônibus.