Acidente com ônibus de romaria deixa 18 feridos na Dutra

SOROCABA - Dezoito pessoas que participavam de uma romaria para o Santuário Nacional de Aparecida ficaram feridas em um acidente com o ônibus em que viajavam, na manhã desta terça-feira, 11, na Rodovia Presidente Dutra, em Jacareí, no interior de São Paulo. Os 35 romeiros tinham saído de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, e estavam próximos do destino, na cidade de Aparecida, quando o veículo bateu em uma parede de concreto, em uma praça de pedágio.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista ficou preso nas ferragens e foi retirado com várias fraturas. Um passageiro também sofreu ferimentos graves. Ainda conforme a PRF, 15 pessoas socorridas no local com escoriações e outros ferimentos de menor gravidade.

Outras três, entre elas as vítimas em estado grave, foram levadas para o Hospital da Vila Industrial, em São José dos Campos. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas do acidente.