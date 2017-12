Acidente com ônibus de fiéis mata dois em MG Um acidente com um ônibus que transportava fiéis da igreja Assembleia de Deus matou duas pessoas e deixou 32 feridos ontem. O veículo capotou em uma curva da BR-365, próximo de Claro das Poções (MG), quando seguia para o distrito de Água Boa, onde o grupo participaria de um culto. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus havia apresentado problemas no início da viagem, mas o motorista, que não teve o nome revelado e fugiu após o acidente, prosseguiu. Keren Elizama Silva, de 9 anos, e Lourenço Fonseca, de 83, foram arremessados para fora do ônibus e morreram na hora.