Acidente com ônibus de dupla sertaneja mata 1 Um homem morreu após bater seu carro, um Del Rey, no ônibus da dupla sertaneja Milionário e José Rico, na noite deste sábado na região de Ijuí, no Rio Grande do Sul. Cícero Pereira dos Santos, de 29 anos, invadiu a pista no sentido oposto e chocou-se com o ônibus que levava a dupla e mais uma equipe de 27 pessoas. O acidente aconteceu no km 451 da rodovia BR-285. O motorista foi levado para o hospital, mas não resistiu. Ninguém que viajava no ônibus ficou ferido.