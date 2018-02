Acidente com ônibus da banda 14 Bis deixa 1 morto Uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas em um acidente com o ônibus da banda mineira 14 Bis na BR-381, na região de Caeté, em Minas Gerais, na manhã de ontem. Por volta das 6 horas, o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, que acabou saindo da pista e caiu em uma ribanceira, na altura do km 418. Os cantores Sergio Magrão, Claudio Venturini, Eli Rodrigues, José Geraldo e Sergio Vasconcelos estavam no veículo, mas nada sofreram.