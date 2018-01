Carro na contramão bate e duas mulheres morrem na Fernão Dias

SÃO PAULO - Um motorista foi preso em flagrante após dirigir na contramão e provocar um acidente que terminou com a morte de duas mulheres na Rodovia Fernão Dias, na região do Tremembé, zona norte da capital paulista, na madrugada deste sábado, 19. Outros dois homens, incluindo o próprio motorista, ficaram gravemente feridos. O suspeito está internado no hospital sob escolta da Polícia Militar.

Segundo testemunhas, o biólogo José Henrique Shigueru Miyamoto, de 40 anos, saiu com seu Fiat Idea de uma rua lateral da rodovia, próximo a um hotel, acessou a Fernão Dias na contramão e dirigiu por cerca de 300 metros antes de bater em outro carro ocupado por três pessoas. A colisão aconteceu por volta da meia-noite, na altura do quilômetro 82, sentido Belo Horizonte.

Eliza Ferreira Dias, de 60 anos, e Luanda Aparecida Dias Eloy, de 27, que estavam em um Chevrolet Classic, morreram na hora. Um homem de 36 anos sofreu ferimentos graves provocados pela colisão e precisou ser socorrido para o Hospital das Clínicas.

Acionada para a ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) constatou que Miyamoto conduzia o veículo na contramão no momento do acidente. Ele também ficou gravemente ferido e foi encaminhado para o Hospital Geral de Guarulhos, na Grande São Paulo, onde permanece sob escolta policial.

O caso foi registrado no 73º Distrito Policial (Jaçanã). A Polícia Civil solicitou perícia no local e determinou a prisão em flagrante do biólogo. Não foram encontradas bebidas alcoólicas no carro do suspeito. Por causa do seu estado de saúde, Miyamoto ainda não prestou depoimento na delegacia.