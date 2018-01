Acidente com morte interdita pista da avenida dos Bandeirantes

Um acidente, com morte, interdita, desde as 2h45 desta quinta-feira, 30, uma das faixas da pista sentido Marginal Pinheiros da Avenida dos Bandeirantes, junto à Alameda dos Maracatins, em Moema, zona sul da capital paulista.

Um Corsa azul, placas DCC 2747/SP, que, segundo testemunhas seguia pela alameda, ao acessar a Avenida dos Bandeirantes, entrou debaixo de uma carreta que transportava um contêiner. O motorista da carreta demorou para perceber o acidente e freou apenas depois de passar pela esquina com a Alameda dos Jurupis.

O Corsa foi arrastado por cerca de 200 metros. O motorista do Corsa, o único ocupante do carro, cujo nome ainda não foi informado, morreu no local. Segundo o que foi apurado pela polícia, no momento do acidente, o semáforo para o tráfego da avenida ainda estava amarelo, portanto o condutor do Corsa teria desrespeitado o farol vermelho.

O delegado de plantão do 27º Distrito Policial, de Moema, foi comunicado a respeito do acidente por volta das 4h15. Os veículos serão retirados do local e a avenida liberada somente depois do trabalho da perícia. Não há previsão de liberação total da avenida, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o que poderá complicar o trânsito nesta manhã.