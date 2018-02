Acidente com micro-ônibus deixa 8 feridos na Lapa

Ricardo Valota, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Oito pessoas ficaram feridas, por volta das 23 horas de sexta-feira, 12, após um micro-ônibus da Viação Transcooper tombar na rua Monte Pascal junto ao viaduto Domingos de Moraes, na região da Lapa, zona oeste de São Paulo.

O coletivo, prefixo 16282, que fazia a linha 8013 (Morro Doce - Lapa), trafegava no sentido Perus e acabou batendo contra o guardrail antes de tombar. O motorista disse à polícia que perdeu o controle do micro-ônibus após ser fechado por um veículo de passeio.

Policiais militares que preservavam o local à espera da perícia informaram que havia pelo menos 20 pessoas no coletivo no momento do acidente. Os oito feridos, todos sem gravidade, foram distribuídos para os prontos-socorros Pirituba e Vila Penteado e para o Hospital Metropolitano.

O caso foi registrado no 7º Distrito Policial, da Lapa.