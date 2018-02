Acidente com micro-ônibus deixa 7 feridos na zona leste de SP

SÃO PAULO - Sete pessoas ficaram feridas, no final da noite de sexta-feira, 8, em um acidente envolvendo um Golf azul, placas CXY 8458/SP, e um micro-ônibus da Viação Aliança Paulista no cruzamento entre as ruas Manoel Pereira Madruga e Jurandir Pais Leme, no Jardim Lageado, na zona leste de São Paulo.

Após o acidente, o motorista do veículo de passeio abandonou o local. Como o Golf não tem queixa de roubou ou furto, acredita-se que o motorista ou estivesse embriagado ou não possui habilitação. Segundo o condutor do coletivo, que fazia a linha 2703/10 (Jardim Santa Etelvina - Metrô Itaquera), o Golf, ao passar pelo cruzamento, realizava ao mesmo tempo uma ultrapassagem.

Atingido lateralmente o carro foi jogado contra o muro de um imóvel. Mesmo aparentemente ferido, o rapaz que estava ao volante do Golf saiu correndo. O motorista do micro-ônibus e seis passageiros ficaram feridos, nenhuma delas em estado grave. Duas vítimas foram levadas para o pronto-socorro do Hospital Tide Setubal; as outras cinco, para o pronto-socorro de Ermelino Matarazzo. O caso foi registrado no 50º Distrito Policial, do Itaim Paulista.

Morte

Por volta das 2h45 desta madrugada de sábado, 9, uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após uma colisão entre um Hyundai Tucson e um Porsche turbinado na Rua Tabapuã próximo à esquina com a Rua Bandeira Paulista, região do Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo. Um dos dois veículos atingiu um poste após a colisão entre eles. O passageiro do Hyundai morreu no local. O outro ocupante foi levado em estado grave por uma ambulância do SAMU para o Hospital São Luiz.