Acidente com micro-ônibus deixa 17 feridos em Itaquera, zona leste de SP

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo um micro-ônibus da Viação Transcooper e um Renault Clio, por volta das 18h45 de quarta-feira, 19, deixou um saldo de 17 pessoas feridas, sendo o motorista e 16 passageiros do coletivo, na altura do nº 2.100 da Avenida Itaquera, na zona leste de São Paulo.

PMs foram acionados para o local do acidente e ouviram de testemunhas que o motorista do Renault Clio, placas DOR 6737/SP, trafegava no sentido bairro-centro da Avenida Itaquera e, ao tentar entrar na Rua Kira, atingiu a lateral dianteira direita do coletivo, que trafegava no sentido centro-bairro e fazia a linha 3722/10 (Cohab José Bonifácio - Metrô Penha). Com o impacto, o motorista do micro-ônibus perdeu o controle do coletivo, atingindo um poste da Eletropaulo.

Segundo a polícia, até o início da madrugada desta quinta-feira, 20, todas as vítimas, nenhuma delas em estado grave e encaminhadas pelos bombeiros e por equipes do SAMU para os prontos-socorros Tatuapé, Sapopemba, Ermelino Matarazzo e Cruz Azul, já haviam recebido alta. O acidente foi registrado no 53º Distrito Policial, do Parque do Carmo.