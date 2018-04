Acidente com Gol e Celta deixa 5 mortos Cinco pessoas morreram e outras seis ficaram feridas em uma colisão frontal na noite de anteontem entre um Gol e um Celta na BR-101, perto do município de Buerarema, a 450 quilômetros de Salvador. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do Gol, que transportava seis pessoas, tentou ultrapassar uma carreta em local proibido. O carro atingiu o Celta, que vinha na direção contrária, transportando cinco pessoas - entre elas um bebê de 2 meses, que sofreu ferimentos leves.