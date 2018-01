Acidente com fogos deixa 10 feridos em Mongaguá

SÃO PAULO - Uma bateria de fogos caiu de um andaime durante a festa de réveillon na praça Dudu Samba, Mongaguá, no litoral paulista, e deixou ao menos 10 pessoas feridas na madrugada deste domingo, 1. De acordo com informações da polícia militar, os ferimentos foram leves e todos foram liberados no mesmo local.

O equipamento caiu para o lado dos turistas, segundo a PM. Em nota, a Prefeitura de Mongaguá lamentou o episódio e informou que as equipes de socorro (SAMU e unidadeis móveis de saúde) prestaram o atendimento "imediato às vítimas, todas com escoriações leves". Esclareceu ainda que apura as causas do acidente. Cerca de 450 mil pessoas participaram da virada no município, segundo o governo.