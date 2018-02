Acidente com flutuante isola Ilhabela; ventos de 70 km/h atingem a região

ILHABELA - Os cerca de 30 mil moradores de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, além dos milhares de turistas que passam as férias escolares no arquipélago, estão totalmente isolados do continente desde às 11h30 de quinta-feira, 25, devido à interrupção da travessia feita por balsas, provocada por rajadas de ventos, que atingem cerca de 70km/h, e pelas fortes correntezas. No meio da madrugada desta sexta, 26, o flutuante - estrutura de ferro onde as balsas são atracadas para embarque e desembarque - afundou. A constatação foi feita por funcionários da Dersa, responsável pela operação do sistema de travessias, por volta das 5 horas.

Moradores de Ilhabela que estavam em São Sebastião ficaram toda a noite de quinta-feira sob chuva e frio nas instalações de embarque. Durante a madrugada, grande parte dos usuários foi levada por ônibus disponibilizados pela prefeitura para o Teatro Municipal, onde estão abrigados.

Até as 6h desta sexta, os motoristas que formavam dois quilômetros de fila no lado de São Sebastião não haviam sido avisados sobre o problema. Muitos deles tentaram se hospedar em hotéis e pousadas, mas todos estavam lotados na região central. As prefeituras dos dois municípios forneceram lanches aos usuários que iriam atravessar a pé.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O prefeito de Ilhabela, Antonio Luiz Colucci, foi um dos usuários que não conseguiram embarcar e continua na fila da balsa. Segundo ele, o problema teria sido evitado se a Dersa, concessionária responsável pela travessia, já tivesse implantado um sistema de atracação semelhante ao utilizado na travessia Santos-Guarujá, que dispensa o uso de flutuantes e permite que as balsas se "encaixem" na nova estrutura, como se fosse uma "gaveta". "Já temos verba para a implantação da nova estrutura de embarque e desembarque, mas até agora, o governo não liberou", queixou-se.

O empresário Marcos Cará, que mora em Ilhabela, relata que está desde as 11h de quinta na fila da balsa. "Estamos passando muito frio aqui e ninguém passa nenhuma informação". Funcionários da Dersa afirmaram que tentarão retirar a água do mar que invadiu o interior do flutuante na tentativa de recuperá-lo. Não há previsão de quando a operação começará, já que as condições do mar são desfavoráveis.