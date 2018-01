Acidente com dois caminhões causa lentidão na Raposo Tavares

SÃO PAULO - Um acidente entre dois caminhões no km 38 da rodovia Raposo Tavares, no sentido capital, provocou lentidão nos dois sentidos da via.

Apenas o acostamento, no sentido capital, foi bloqueado. Um dos caminhões tombou e derrubou alho pela pista. Guinchos já destombaram o veículo e funcionários estavam retirando a carga da pista.

De acordo com a concessionária ViaOeste, para quem segue sentido capital, o trânsito está lento a partir do km 41. Já quem segue no sentido interior, encontra tráfego lento do km 34 ao 38.