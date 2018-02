Acidente com carro que disputava racha na zona sul de SP deixa três feridos Um carro que estaria participando de um racha acabou batendo em um muro na Avenida Jornalista Roberto Marinho, na região do Brooklin, zona sul de São Paulo. Os três ocupantes do veículo ficaram feridos. Dois deles, ambos de 21 anos, permaneciam em observação ontem no Hospital Saboya. O motorista do veículo, o estudante Marcelo Márcio Augustinho Filho - filho de um sargento da PM - teve politraumatismo e foi levado ao Hospital das Clínicas. Ele permanecia em estado grave até as 19 horas. Testemunhas disseram que o Gol em que estavam os jovens disputava uma corrida com seis veículos. Ao chegar em uma curva, o motorista não conseguiu frear e bateu na altura da Rua Lino Leme.