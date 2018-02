Acidente com carro na contramão deixa três mortos no interior de SP

SOROCABA – Uma colisão entre um carro e um caminhão causou a morte de três pessoas e deixou uma quarta em estado grave, na madrugada deste sábado,12, em Salto de Pirapora, região de Sorocaba. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o automóvel estava na contramão quando atingiu de frente o caminhão.

O acidente aconteceu no km 133 da rodovia João Leme dos Santos (SP-264), entre Salto de Pirapora e Sorocaba. A rodovia, considerada uma das mais perigosas da região, está sendo duplicada, mas no trecho a pista é simples. Todas as vítimas viajavam no automóvel.

O motorista do carro foi resgatado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Regional de Sorocaba – ele permanecia internado no início da tarde deste sábado. Outros três ocupantes do automóvel morreram na hora e os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Sorocaba.

Já o motorista do caminhão, que não se feriu, disse que o carro vinha pela pista contrária e invadiu a faixa em que ele estava. Após a colisão, o automóvel capotou. O caminhão estava carregado de madeira e alguns troncos caíram na rodovia, que sofreu interdição parcial. A Polícia Civil vai investigar as causas do acidente.